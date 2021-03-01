Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Fahrettin Koca’nın paylaşımına göre, illere göre haftalık (8-14 Şubat) Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 89,90, Ankara’da 39,84, İzmir’de 53,42, Antalya’da 78,11.

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Ordu 301,76’yla geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 2,29’la sonuncu.

Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz.”