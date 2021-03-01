Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Fahrettin Koca’nın paylaşımına göre, illere göre haftalık (8-14 Şubat) Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 89,90, Ankara’da 39,84, İzmir’de 53,42, Antalya’da 78,11.

Reklam

Ordu 301,76’yla geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 2,29’la sonuncu.

Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz.”

SON HABERLER

Demirtaş: Barışımız için daha cesur olmanın zamanı çoktan geldi de geçiyor

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden yayınladığı yazıda, “Silahı ve şiddeti çözüm yöntemi olarak görmek yerine demokratik siyaseti esas almamız gerekir” ifadelerini kullandı, barış adına somut politikalar üretmek için daha fazla geç kalınmaması çağrısı yaptı.