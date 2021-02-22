Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Fahrettin Koca’nın paylaşımına göre, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 68,23, Ankara’da 35,39, İzmir’de 42,67, Antalya’da 78,92.

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Ordu 228,40’la 100 bin kişi başına en çok vaka görülen il olurken, Hakkari 3,21 ile sonuncu.

Koca, Twitter’dan şunları yazdı: “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.”