Bakan Koca: İki ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüsünün yazın etkisini yitirdiğini, iki ay direnilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Koca, geçen gün Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı da virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin kapsamlı bilgilendirmede bulunmuştu.

Bakan Koca’nın Twitter’daki açıklaması şöyle: “2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner.”