Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: İki ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüsünün yazın etkisini yitirdiğini, iki ay direnilmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Koca, geçen gün Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Reklam

Sağlık Bakanlığı da virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin kapsamlı bilgilendirmede bulunmuştu.

Bakan Koca’nın Twitter’daki açıklaması şöyle: “2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner.”

Tabip odası başkanı: Türkiye’de ‘corona’ testi yaygın yapılmadığı için geç saptandı

Sağlık Bakanlığı’ndan ‘corona’ya karşı evde yapılması gerekenlere dair paylaşım

SON HABERLER

Profesör Gürsel: İşsizler bir buçuk yıl daha iş bulamaz

Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, ortalama işsizlik sürelerinde hiç görülmediği kadar uzama riski olduğunu, ayrıca şu an iş aramaktan vazgeçerek işgücü dışına çıkan kesimin geri dönüşüne de hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...