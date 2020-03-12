Bakan Koca: İki ay direnelim, yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip corona virüsünün yazın etkisini yitirdiğini, iki ay direnilmesi gerektiğini söyledi.
Koca, geçen gün Türkiye’de ilk ‘corona’ vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.
Sağlık Bakanlığı da virüsünden kaynaklanan covid-19 hastalığına karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin kapsamlı bilgilendirmede bulunmuştu.
Bakan Koca’nın Twitter’daki açıklaması şöyle: “2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner.”