Bakan Koca: Her isteyen test yaptıramaz, doktor sevk edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘corona‘ testinin nasıl uygulanacağı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Her isteyenin test yaptıramayacağını belirten Koca testin ancak doktor sevkiyle mümkün olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Abdülkadir Selvi, Bakan Koca ile dünkü meclis bilgilendirmesi sonrası yaptığı görüşmeyi Hürriyet’teki köşesine taşıdı.

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Bakan, Selvi’nin “Herkese yapılacak mı? Yani Güney Kore’de olduğu gibi ben gidip istediğimde yaptırabilir miyim” sorusunu şöyle yanıtladı: “O doğru değil, klinik bulgu varsa test yapılacak. Örneğin siz normalde testi yaptırdınız, baktınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Çin’de de öyle olmuş. Negatif çıkan, sonra pozitif olan var, Aytaç Paşa gibi. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. ‘Bende yok’ diye rahat davranacaksınız. Başkalarına gidip bulaştırabilirsiniz. O nedenle üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Çünkü üç gün sonra çıkabilir. Bizde de doktorlarımız testi yaptığımız kişiyi üç gün sonra tekrar çağırıp bir daha teste tabi tutacak. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. Onu engellemeye çalışıyoruz. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da… Olağanüstü hal deniyor. Olağanüstü hal mi? Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok. Şu iki-üç hafta sıkı durmamız gerekiyor.”

‘İki-üç hafta sonra virüs yayılımı zirve yapabilir’

Kendi test modellerini geliştireceklerini söyleyen bakan Koca “Herkes test yaptırabilecek, ancak doktor sevkiyle test merkezlerinde yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İki-üç hafta dişimizi sıkalım” sözlerinin hatırlatılması üzerine Koca “İki-üç hafta virüsün yayılmasında en zirve nokta olabilir. O nedenle iki-üç hafta dikkat etmek ve evden çıkmamak gerekiyor” dedi.