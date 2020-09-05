Bakan Koca, Covid-19’a ilişkin ‘bilimsel araştırmalara müdahale’ iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan makalesinde, Türkiye’de corona virüsüne (Covid-19) ilişkin ‘bilimsel çalışmalara müdahale edildiği’ iddialarına karşı çıkarak, “Türkiye’de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik herhangi bir kısıtlama yoktur” dedi.

Bakan Koca’nın, Türkiye’nin Covid-19 mücadelesini ve bilimsel araştırma imkanlarını ele aldığı, ‘Türkiye’de Kovid-19 Üzerine Bilimsel Araştırmanın Teşviki’ başlıklı makalesi, The Lancet’te yayımlandı.

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AA’nın haberine göre, Koca, Türkiye’deki hekimlerin, başka ülkelerde olduğu gibi hangi hastanın kurtarılacağı ve hangi hastanın ölmesi için bırakılacağı gibi sert kararlar vermek zorunda kalmadığına dikkati çekerek şunları söyledi: “Bayram ve meslektaşlarının kaleme aldığı makalenin ilk paragrafı, açıkça Türkiye’nin Kovid-19’a verdiği tepkiyi manipüle etmeyi amaçladıklarını ortaya koyuyor. Makalede yer alan, ‘….Türkiye Sağlık Bakanlığı ilk vakayı bildirdi. Genomik epidemiyolojiyi analiz eden ‘Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi (GISAID)’ verilerine göre, hastalık Türkiye’ye ağırlıklı olarak, martın ortalarına kadar güçlü ticari ve turistik bağları olan İran üzerinden ve binlerce Türk vatandaşının kutsal yerleri ziyaret etmek için gittiği Suudi Arabistan’dan ulaştı’ ifadeleri, ne yazık ki Türkiye’de Kovid-19’un gelişimi hakkında yanlış bilgiler içermektedir.

Türkiye’de 11 Mart 2020’de tespit edilen ilk vakanın seyahat geçmişi ve önerilen zaman aralığındaki bundan sonraki yeni vakalar, ilk vakanın Türkiye’ye Avrupa’dan geldiğini gösteriyor.”

‘Doktorlar, herhangi bir sınırlama olmaksızın PCR testi talep edebiliyor’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerinden, vaka ve ölüm tanımlarının kullanıldığının altını çizen Koca, bir doktorun, bir sınırlama olmaksızın herhangi bir hasta için herhangi bir zamanda bir PCR testi talep edebildiğini ifade etti. Koca, aynı şekilde, DSÖ tanımları ve önerilerine uygun olarak, Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) testi pozitif olan hastaların, pozitif vakalar olarak rapor ediliğini bildirdi.

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Koca, ölümlerin bildirilmesinde yine DSÖ tanımlarının kullanıldığına dikkati çekerek, ancak hekimlerin, PCR test sonuçlarından bağımsız olarak ve gerekli gördükleri zaman Covid-19 tedavisine başlayabildiği bilgisini paylaştı.

‘Türkiye’de herhangi bir araştırmacının çalışmasına yönelik kısıtlama yoktur’

Bakan Koca, sadece bir şehrin ölüm rakamlarını kullanarak ve bu verileri tüm ülkeye genelleyerek ve iç nüfus hareketleri, büyük mülteci nüfusu ve pandemi nedeniyle şehirler arası seyahat kısıtlamaları gibi değişkenleri göz ardı ederek sonuca varmanın, bilimsel bir yaklaşım olarak kabul edilemeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Türkiye’de tüm hasta kayıtları ve hastane verileri, Sağlık Bakanlığının hasta gizliliği ve veri güvenliği ilkelerine dayalı olarak veri tabanında tutulur. Sağlık Bakanlığı, araştırmacıların, bilimsel bilgiye dönüştürebilmeleri ve bilimsel toplulukla paylaşabilmeleri için anonim verilere ulaşabilmelerine büyük önem veriyor.

Bunun yanında, Sağlık Bakanlığı, finansman dahil çeşitli teşvik modelleri aracılığıyla araştırma ve yayın çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, Sağlık Bakanlığındaki ilgili birim, elektronik bir form kullanarak planlanmış çalışmaların özetlerini talep ediyor ve topluyor.”