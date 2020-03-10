Bakan Koca: ‘Corona’nın Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek

Türkiye’de yeni tip corona virüsüne karşı alınan önlemleri aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de vaka bulunma ihtimalinin ‘çok yüksek‘ olduğunu söyledi. Bakan Koca, yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün süreyle evlerinden çıkmama uyarısında da bulundu.

Fotoğraf: DHA

Koca alınan önlemlere ilişkin şunları söyledi:

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“Bilim Kurulu genişletilerek 26 kişiden oluşan, kimin nerede olduğuna bakmaksızın, sadece bakanlık bünyesindeki akademisyenler değil, yetkin olduğunuz bildiğimiz kişilerden oluşturuldu. Nasıl mücadele edilmesi gerektiğine birlikte yol alarak karar verilebileceğine inanıyoruz.

Bilim Kurulu hızla bir rehber hazırladı. Rehber 15 Ocak’ta hazırlandı. 31 Aralık ilk vakaydı. Burada her gün güncellenen bilgiler, vaka tanımı, vaka yönetimi, kontrolün nasıl olması gerektiği, hastanın şüpheli olma durumu bütün sağlık kuruluşları ve hekimlere standart oluşturulan rehber oluşturuldu.”

‘Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal’

Şu ana kadar virüsün tespit edilmediğini ancak salgının Türkiye’de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydeden sağlık bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışına yoğun giden gelen insanımız var. Oradan enfeksiyonu almadığını kim söyleyebilir? O nedenle bizim bu dönemde ısrarla ifade etmiştim, sorun küresel ama mücadelemiz ulusal. Bulaşıcılığı önlememiz gerekiyor. Tedbirleri vatandaşımızla birlikte almamız gerekiyor.”