Bakan Koca: Çin uyruklu hastayı 36 saat gözlemden sonra ülkesine gönderdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘corona‘ virüs salgını ile ilgili “Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok” dedi. Koca, Wuhan’dan gelen ve hastaneye başvuran Çin uyruklu vatandaşın 36 saat gözlem altında tutulduktan sonra ülkesine gönderildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Bakan Koca, bölgeden son dönemde bildirilen zatürre vakalarına sebep olan virüsün, ‘corona‘ virüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmemiş yeni bir alt tip olduğunu bildirdi.

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Çarşamba gecesi İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindede bulantı, baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişinin, salgının başladığı Wuhan kentinden geldiğinin öğrenilmesi üzerine tedbiren diğer hastalardan izole edildiğini söyleyen Koca şöyle konuştu:

“Kadın hasta ileri tetkikler için Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanemize sevk edilerek negatif basınçlı izolasyon odasında gözlem altına alındı. Hastanın Çin’den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya, belirtiye rastlanmadı. Nitekim dün kafiledeki diğer yolcular, uçakla ülkelerine döndüler. Bu yolcuyu ise her ihtimale karşı 36 saat gözetim altında tuttuk. Bu süre zarfında klinik bulgularında herhangi bir bozulma görülmedi. Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah kendisini ambulans uçakla, sağlık personelimiz eşliğinde Çin’e gönderdik. Dünya Sağlık Örgütü’ne de numuneler iletilecek.

Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da biz, bulaşıcı hastalık izleme ve tespit prosedürlerimiz gereğince bu kişinin yakın temasta olduğu herkesi taramadan geçireceğiz. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz ve en ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.”

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Salgının başladığı Çin’de şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti.