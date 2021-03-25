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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: BioNTech aşısı için ek olarak 30 milyon dozluk anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “BioNTech aşısından 1.4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4.5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Bakan Koca, bilim kurulu toplantısı sonrası Youtube üzerinden basın açıklaması yayınladı.

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Koca’nın açıklamalarından önce çıkan satır başları şöyle:

*Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaştı.

*Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz.

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*(Sputnik aşısı) Tedariki için görüşmelere başlandı. Uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test süreci sonrası yaygın kullanıma alınabilecek.

*(Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları) Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan’da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz-3’e geçilecek.

*Ülkemiz bugün, virüs benzeri parçacık aşısının Faz-1 çalışmalarına başladı. Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir.

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Özür dilemenin ayıp olmadığını da babamdan öğrendim ben, hem de tavsiyeyle değil, bizzat şahit olarak. Özür dilemek ayıplanacak bir şey değil, meziyetti medeni bir insan için.