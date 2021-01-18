Bakan Koca: Aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak” dedi.

Fotoğraf: AA

81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendiren Koca, 90 yaş üzeri için de aşılamanın başlayacağını belirten Twitter paylaşımında şunları aktardı: “Bunu da özellikle farklı olarak 90 yaş olan vatandaşlarımızın evinde, yerinde aşılamayı organize etmek istiyoruz. Burada özellikle, sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması acil durum ekipmanı ile birlikte eve gidip yapması son derece öncemli. Bunun da takvimini hafta sonuna kadar tamamlamış olalım.”

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Şu ana kadar 830 bin sağlık çalışanının aşılandığını belirten Koca, “Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek” dedi.