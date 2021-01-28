Bakan Koca: Aşı sevkiyatının ikinci bölümü bu sabah elimize ulaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşıların sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah itibari ile geleceğini söyledi.
Aşıların ikinci partisinin ilk bölümünün bulunduğu THY’nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, dört gün önce İstanbul Havalimanı’na gelmişti.
Bakan Koca, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.”