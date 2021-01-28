Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakan Koca: Aşı sevkiyatının ikinci bölümü bu sabah elimize ulaşacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşıların sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah itibari ile geleceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Aşıların ikinci partisinin ilk bölümünün bulunduğu THY’nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, dört gün önce İstanbul Havalimanı’na gelmişti.

Reklam

Bakan Koca, Twitter üzerinden şunları kaydetti: “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek.”

SON HABERLER

Başarı iyi güzel ama mühim olan mutluluk

Başarılı olmak lafı bana biraz karşılıksız geliyor. Başarı göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre başarılı? Ama mutlu olmak derseniz, bunu size harika tarif edebilirim.