Bakan Koca: En geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

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Koca’nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Koruma, aşı olduktan 42 gün sonra başlıyor.

*Virüsün kendisi de mutasyona uğramış halleri de aynı şekilde yayılıyor. Tedbir hala en güçlü silahımız.

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*Geçtiğimiz hafta haftalık vaka sayılarını paylaşmaya başladık. Her hafta düzenli olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

*İllerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ilan edeceğiz.

*Güvenlik kuvvetlerimiz denetimleri arttıracak.

*(Kılıçdaroğlu’nun iddialarına ilişkin) Özellikle bu dönemde dünyada aşı savaşının yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ülkeler arası ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz. Biz aşıları en ucuza alan ülkelerden biriyiz.

*Rakamı söylediğimde bunu dünyadaki aşı fiyatlarından düşük olduğunu herkes biliyor olacaktı. Aşıyı en ucuza alan Türkiye.

*Eğer faz-3 çalışması uygun çıkmamış olsaydı, Türkiye olumlu sonuç almasaydı aşıyı almamış olacaktı. Dünya’nın aşıyla ilgili bu sözleşmeleri doğru dürüst yapmadığı bir dönemdi.

*İddialar şu: Üretici firma bir milyon doz aşı üretti ve bu aşıları bedel olmadan bağışladı. Distrübitör firma ise bu bedelsiz aşıyı fatura ederek devletten 12 milyon dolar para aldı. İddia bu.

*Aşı savaşının olduğu bir dünyada bir firma aşıyı bir ülkeye bedava bağışlar mı? Bunun akılla bir izahı var mı?

*Biz dedik ki firmaya “Size vermemiz gereken bir bedel var, böyle bir iddia var bu nedir?” Firmanın cevabı: “Bu aşıyla ilgili buradaki amaç siz bizden teminat istediğiniz için biz teminatı sağlayamamıştık. Nakit akış yönetimini sağlamak için bizi temsil eden firmaya bedelsiz olarak verdik ama biz sizden ücretini olduğu gibi aldık.”

*Bunu kim söylüyor: Üretici firma. Hani üretici firma bağışlamıştı Türkiye Cumhuriyeti’ne?

*Bizim verdiğimiz ücreti firma “Ben aldım” diyor.

*Biz devlet olarak Sinovac firmasıyla bütün görüşmeleri yaptık. Önemli olan aracıya ekstra ücret verme durumudur. Biz ekstra ücret vermedik, pazarlığı Sinovac firmasıyla yaptık.

*Aracı firmaya zerre kuruş verilmemiştir. Türkiye olarak biz distrübitörle de pazarlık yapabilirdik. Biz firmanın direkt kendisiyle pazarlık yaptık. Firma o zaman da ifade etmişti: “Sağlık bakanlığı pazarlık sürecini bizimle götürdü.” Vatandaşımızın zihni neden bulanıklaştırılıyor?

*Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde.

*Türkiye’de bize özgü, ekstra yeni bir mutantın olmadığını söyleyebiliriz.

*Ağırlıklı İngiltere mutantı olmak üzere giderek toplumdaki oranın yükseldiğini yani bulaşıcılığın daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz.

*BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek.

*Sputnik aşısının Türkiye’de toksikolojisi başladı. Rus aşısının Türkiye’de üretimiyle ilgili ayrıca bir çalışmamız var.

*Astra-Zeneca’yla ilgili önümüzdeki hafta içerisinde bir ön sözleşme imzalanabilir.

*Bizim için önemli olan nisan en geç mayıs ayında aşılama sürecinin tamamlamak.

*Nisan ayında Faz-2’nin biteceğini, nisan sonuna doğru da Faz-3 safhasına geçebileceğimizi düşünüyorum.

*65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir.

*Şu ana kadar Türkiye’de Covid-19’un bir Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonu görüldü.

*(Liselerde yüz yüze sınavlar) Covid-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.

*(Son dönemlerde kongreler, maçlarda sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirilerine) Dün açıklamıştım. Biz, salgında bulaşın nasıl olduğunu biliyoruz ve ilk günden itibaren salgında bulaşın yakın temasla birlikte daha da arttığını hep anlatır olduk. Vatandaşımıza kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını ifade etmiştik. Bu bilgilendirmede bir değişiklik yok. Üzerine daha fazla şey söylemem de herhalde fazla olur. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamdan vatandaşımızın kaçınmasını hassasiyetle belirtmek istiyorum.