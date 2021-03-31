Bakan Koca: 81 ilde 180 bin 448 Britanya varyantı tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “81 ilde 180 bin 448 İngiltere varyantı tespit edildi” dedi.

Fotoğraf: AA

Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Twitter’dan yazılı açıklama yaptı.

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Sağlık bakanının açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

*Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var.

*(Aşı tedariki) Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda yakında daha büyük bir alım potansiyeline sahip olacağız.

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*Türkiye yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak.

*Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte; Brezilya varyantı iki ilde dört örnekte; California/New York varyantı bir ilde iki örnekte tespit edilmiştir.

*İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa bu aşı, dünyada örneği olmayan bir Covid aşısı olacaktır.

*Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır.

*(Sinovac-BioNTech) Aşılarından hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Sırası gelenler hastanelerden tercihini belirterek randevu almalıdır.

*2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4.5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişinin kendisine bağlıdır.