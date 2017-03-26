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Bakan Kılıç, Şükür ve Erdem’i ihraç etmeyen genel kurula karşı Galatasaray yönetimini ‘göreve çağırdı’: Düzeltilmeli

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaraylı eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüpten ihraç edilmemesi yönünde karar alan genel kurula karşı Dursun Özbek yönetimini göreve çağırdı.

‘İvedilikle düzeltilmeli’

Fotoğraf: DHA

Galatasaray’ın olağan mali genel kurulunda, ‘FETÖ’ ile ilişkili oldukları gerekçesiyle ihraçları istenen Şükür ve Erdem’le ilgili oylamada çıkan ret kararının ‘ivedilikle düzeltilmesini’ isteyen Kılıç, şunları söyledi: “Galatasaray Yönetim Kurulu ivedi şekilde genel kurulda alınan bu kararı düzeltmelidir. İvedi şekilde bir düzeltmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize, devletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumları ve kulüplerinde işi yoktur.”

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