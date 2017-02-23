Bakan Kılıç, Passolig’e ‘toz kondurmadı’: Seyirci sayısı eskiden de azdı

E-bilet uygulaması Passolig nedeniyle tribünlerin boş kaldığına dair görüşlere karşı çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Elektronik bilet devreye girmeden önce de seyirci sayısı azdı” dedi.

‘Devreye girdiği sezon düşme olduğu doğru’

CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu olan Kılıç, “Tribünlerde seyirci sayısının azalmasının sebebi nedir?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Futbol ya da başka bir branştaki seyircinin tribünden müsabakayı takip etmesinin birçok unsuru var. Elektronik biletin devreye girdiği sezonda düşme olduğu doğrudur. Ama şu an geldiği nokta ve ivmelenmesi artık neredeyse eski ortalamalara ulaşmış durumda. Ama bizim kaçırdığımız bir şey var. Siz eğer çıkıp ‘elektronik bilet dolayısıyla seyirci sayısı düştü’ derseniz bir tespiti yanlış yapmış olursunuz. Elektronik biletin devreye girmesinden önceki seyirci sayısına baktığınız zaman da seyirci sayısı azdı. O noktayı şu an yaklaşmış durumdayız.”

‘Kalite düşünce seyirci gelmiyor’

Seyirci sayısını etkileyen unsurlar olarak seyir kalitesi, sahada ortaya konan mücadele ve genel anlamdaki rekabeti sayan Kılıç, “Yaptığınız mücadelenin içerisinde siz zirveye yakın oynadığınızda, rekabet ortamı yükseldiğinde çok daha fazla seyirci takip ediyor, bu doğal bir şey. Kalite düşüklüğü olursa o zaman daha az seyirci geliyor” diye konuştu.