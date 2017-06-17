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Bakan Kılıç da ‘kaptan’ın arkasında: Arda Turan önemli bir marka, bırakın mahremiyet içinde halletsinler


Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan futbolcu Arda Turan için “İnsandır, hata yapabilir” dedi.

‘Türkiye’nin önemli bir markası’

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre TRT Spor’a konuk olan Kılıç, milli takımda yaşananlar hakkında şunları söyledi: “Fatih Terim, milli takımımızın teknik sorumlusu, Türkiye’nin önemli bir markası. Arda Turan yine aynı şekilde milli takımımızın kaptanı ve Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Ülkemizi dünyanın önemli takımlarından birinde temsil ediyor. Türkiye’nin önemli bir markası. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler. Bu olayların yaşanmış olması hepimizi üzdü, herkes bunda hemfikir.” 

İnsandır, hata yapabilir

Turan’ın milli duygularından şüphe duymadığını belirten Kılıç “Yaptığı hatalar var, bunu açık açık konuşacağız. Arda’yı çok severim, aramızda ailelerimiz açısından da bir hukuk vardır. Ama insandır, hata yapabilir. Keşke olmasaydı. Bu anlamda ileriye dönük belki bir takım çalışmalar olabilir” diye konuştu.

‘Bırakın kendi aralarında konuşsunlar’

Milli takımdaki sorunların gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren gençlik ve spor bakanı şöyle devam etti: “Bu takımın içinde hocayla talebesi arasındaki bir konu. Bırakın kendi aralarında konuşsunlar. Şimdi kimisi diyor ki kırıldım, öbürü diyor ki öyle oldu. Bunları mahremiyet içinde halletsinler. A milli futbol takımında yaşanan olaylar, tabii ki insanların dikkatini çekiyor. Ancak yangına da körükle gitmeyeceğiz.”

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