Bakan ‘kentsel dönüşüm’ dedi: İstanbul’da 200 binin üzerinde bina değişmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2030 yılına kadar Marmara Denizi’nde meydana geleceği uzmanlarca konuşulan deprem için ‘kentsel dönüşüm’ yapılacağını söyledi: “İstanbul için ayrı bir çalışma yaptım. Pilot bölgeler seçtim. 200 binin üzerinde binayı dönüştürüp değiştirmemiz lazım.”

Özhaseski, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Kayseri Şubesi’nin düzenlediği toplantıda konuştu.

İmar çalışmalarına değinen Özhaseki, “Bir takım yasal çalışmalar yaptık. Belediyelerimizi ve müteahhitleri ilgilendirecek olan imar yasasını değiştiriyoruz. İstanbul ile doğudaki bir ilimizin mevzuatı aynıydı. Biz bununla ilgili değişiklik yapacağız. Her şehrin imarı ayrı olacak” dedi.

‘Önümüzdeki günlerde proje bekliyoruz’

Kentsel dönüşümle ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten bakan, deprem için bir an önce hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Özhaseki şöyle devam etti: “İstanbul’da daha korkunç manzara bizi bekliyor. Bütün bilimadamlarının ortak görüşü iki noktada birleşti. Bunlardan birincisi en geç 2030’da İstanbul açıklarında deprem olacağıdır. Hocaların ikinci ortak görüşü bu deprem şiddetinin 7’nin üzerinde olacağıdır. Kentsel dönüşümle ilgili seferberlik ilan edelim. Hangi partili olursanız olun gelin çalışma yapalım. Önümüzdeki günlerde proje bekliyoruz. Ben İstanbul için ayrı bir çalışma yaptım. Pilot bölgeler seçtim. 200 binin üzerinde binayı dönüştürüp değiştirmemiz lazım.’’

‘Ekonomiye katkısı müthiştir’

İstanbul’da 200 binin üzerinde binanın kentsel dönüşüm’le yenilenmesi gerektiğini aktaran Özhaseki, yurttaşlardan evlerine deprem testi yaptırmalarını istedi.

Bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Yeni yapacağımız binaları 100 yıl dönüştürmeye gerek yok. Hedef 7.5 milyon binayı dönüştürmektir. Kentsel dönüşümün faydası var. Ekonomiye katkısı müthiştir. 45-50 milyar dolarlık bir gelir olacak. Hepsi yerli ve millidir. Milyonlarca insan çalışacaktır. Yapacağımız çok şey var.”