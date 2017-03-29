Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Bakan Kaya’ya şaşalı anons: Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuşma yapacağı kürsüye, “Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi bakanımız” anonsuyla çıktı.

Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’nın Rotterdam kentine referandum mitingine izin çıkmaması, Hollanda ile Türkiye arasında krize neden olmuştu.

Karayoluyla Hollanda’ya geçen Bakan Kaya, Hollandalı yetkililer tarafından Almanya’ya geri gönderilmişti.

İstanbul’da bir dizi ziyarette bulunan Bakan Kaya, İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde kadınlarla bir araya geldi. Konuşması için kürsüye çıkarken Kaya, şu sözlerle anons edildi: “Kendisini bu vatana bu millete, bu inanca adamış bir kahraman Osmanlı torunu, bir Avrupa fatihi saygıdeğer bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya.”


Konuşmasında ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumundan bahseden Kaya, “6 Nisan’da neyi oylayacağız biliyor musunuz? Çocuklarımızın geleceğini oylayacağız…Çocuklarımızın geleceği için ülkemizin daha da büyümesi için inşallah 16 Nisan’da ben inanıyorum ki, kadın eli sandıklara değecek ve ‘Evet’ diyecek” dedi.

Daha sonra Avrupa’da iptal edilen toplantılarını hatırlatan bakan, sözlerini şöyle tamamladı: “Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Avrupa’da bizim ‘Evet’ kampanyalarımızı engellediler. Ama terör örgütleri aynı kampanyalarını devam ettiriyor. Her türlü terör örgütü; PKK’sı, DHKPC’si, FETÖ’sü birlik olmuş Avrupa’da özgür bir şekilde ‘Hayır’ kampanyalarını sürdürüyorlar. Batı niçin ‘Hayır’ kampanyalarına izin verirken, ‘Evet’ kampanyalarını durduruyor. Bunu da sandığa gitmeden önce bir düşünelim lütfen.”

Bakan Kaya ‘gözünü karartmış’: Erdoğan ‘Dönebilirsin’ demese orada ölecektim

Bakan Kaya’nın belediye meclis üyesi kardeşi, AKP’li belediyeden üç ihale almış

Hollanda’ya kara yoluyla geçen Aile Bakanı Kaya Almanya’ya geri gönderildi

Rotterdam’da Türkler sokağa döküldü; polis barikat kurdu

Hollanda’da miting izni çıkmayan Bakan Kaya İstanbul’da: Özgürlüklerimiz askıya alındı

SON HABERLER

Akşam Postası / 29 Mart 2017

1- Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...