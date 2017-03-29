Bakan Kaya’ya şaşalı anons: Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuşma yapacağı kürsüye, “Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi bakanımız” anonsuyla çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’nın Rotterdam kentine referandum mitingine izin çıkmaması, Hollanda ile Türkiye arasında krize neden olmuştu.

Karayoluyla Hollanda’ya geçen Bakan Kaya, Hollandalı yetkililer tarafından Almanya’ya geri gönderilmişti.

İstanbul’da bir dizi ziyarette bulunan Bakan Kaya, İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde kadınlarla bir araya geldi. Konuşması için kürsüye çıkarken Kaya, şu sözlerle anons edildi: “Kendisini bu vatana bu millete, bu inanca adamış bir kahraman Osmanlı torunu, bir Avrupa fatihi saygıdeğer bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya.”







Konuşmasında ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumundan bahseden Kaya, “6 Nisan’da neyi oylayacağız biliyor musunuz? Çocuklarımızın geleceğini oylayacağız…Çocuklarımızın geleceği için ülkemizin daha da büyümesi için inşallah 16 Nisan’da ben inanıyorum ki, kadın eli sandıklara değecek ve ‘Evet’ diyecek” dedi.

Daha sonra Avrupa’da iptal edilen toplantılarını hatırlatan bakan, sözlerini şöyle tamamladı: “Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Avrupa’da bizim ‘Evet’ kampanyalarımızı engellediler. Ama terör örgütleri aynı kampanyalarını devam ettiriyor. Her türlü terör örgütü; PKK’sı, DHKPC’si, FETÖ’sü birlik olmuş Avrupa’da özgür bir şekilde ‘Hayır’ kampanyalarını sürdürüyorlar. Batı niçin ‘Hayır’ kampanyalarına izin verirken, ‘Evet’ kampanyalarını durduruyor. Bunu da sandığa gitmeden önce bir düşünelim lütfen.”