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Bakan Kaya’ya göre halk 16 Nisan’da ‘yeni ve çağdaş’ bir sisteme ‘Evet’ diyecek

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan referandumda halkın ‘yeni ve çağdaş’ bir sisteme ‘Evet’ diyeceğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

28 Şubat sürecini anlatan ‘Şubat’tan Sonra’ belgeselinin gösteriminden önce konuşan Kaya, mevcut parlamenter sistemi ‘köhne’ olarak tanımlarken halkın önünde iki seçenek olduğunu vurguladı: “15 Temmuz’da can vermek pahasına vesayetçilere dur demiş bir milleti, artık daha fazla vesayetçi bir sistemle yönetemeyiz. İşte 16 Nisan’da yapılacak referandumun asıl anlamı budur. Eskimiş ve köhnemiş bir sistemle düşe kalka yürümeye devam mı edeceğiz, yoksa yeni Türkiye’ye yeni sistem yaraşır mı diyeceğiz?”

‘Vesayetçiler’ dediği kesimlerin yalanlara, kara propagandalara başvurduğunu öne süren bakan, “Bütün kalbimle inanıyorum ki, milletimiz 16 Nisan’da yeni ve çağdaş bir sisteme ‘Evet’ diyecek. Bir daha 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşanmasın diye ‘Evet’ diyecek. İstikrara ve istikbale ‘Evet’ diyecek” diye konuştu.

28 Şubat’ı amaçları, aktörleri ve sonuçları itibarıyla ‘projeye’ benzeten Kaya, “Projenin amacı kısaca şuydu; Doğu Bloku’nun parçalanmasının ardından dünyada da ivme kazanan ve ülkemizde de rahmetli Özal’la belli bir çizgi yakalamış olan özgürlükçü ve sivil anlayış hedef alınmıştır” dedi.

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