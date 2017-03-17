Bakan Kaya’nın kardeşi, AKP’li belediyeden 1 milyon TL’yi aşan üç ihale almış

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın belediye meclis üyesi kardeşinin, AKP’li belediyeden 1 milyon lirayı aşan üç ihale aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberine göre Bakan Kaya’nın İstanbul Büyükşehir Belediye’de Meclis üyeliği yapan kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın ortağı olduğu danışmanlık şirketinin AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden 1 milyon lirayı aşan üç ihale aldı.

Belediyelerde meclis üyesi olarak görev yapan kişilerin ihalelere girmesi yasak olmasına karşın Sümeyye Sayan, geçen yıl AKP’li belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesini 673 bin 200 liralık teklifle kazandı.

Fatih Belediyesi’ni İBB meclis üyesi olarak temsil eden Sayan 2015-2016 yıllarında AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden ihaleler aldı. Sayan’ın şirketi belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün açtığı ‘psikolojik destek hizmeti’ ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL aldı.

5393 sayılı belediye kanununda meclis üyelerinin ihalelere giremeyeceği şöyle anlatılıyor: “..meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.”