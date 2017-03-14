Bakan Kaya ‘gözünü karartmış’: Erdoğan ‘Dönebilirsin’ demese orada ölecektim

Hollanda’da aracı durdurularak Almanya’ya geri gönderilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Cumhurbaşkanımız ‘Artık dönebilirsin’ demeseydi orada ölecektim” dedi.

Kaya Almanya’dan karayoluyla Hollanda’ya geçmiş, ancak polis, aracı Rotterdam’daki Türk başkonsolosluk binası yakınlarında durdurmuş, sonra da Kaya’yı Almanya’ya geri göndermişti.

NTV’nin haberine göre Kaya ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu kapsamında New York’ta yaptığı konuşmada yaşananları şöyle anlattı: “Tam yedi saat boyunca biz orada Rotterdam’da bir aracın yanında bekledik, zaman zaman dışına çıktık, zaman zaman içinde durduk. Eğer ki bana Ankara’dan sayın cumhurbaşkanımızdan ‘Artık dönebilirsin’ denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım. Bundan emin olabilirsiniz. Bazen devlet, millet her şeyin önüne geçiyor.”

Kaya, Hollanda’nın tutumunu referandumla bağdaştırarak dinleyicilerden ‘Evet’ oyu istedi: “Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenler ülkenin bu halkoylamasından da güçlü bir şekilde çıkmasını istemiyor. Biz anayasa referandumunda da güçlü bir şekilde ‘Evet’ diyerek 2023 Türkiye’sini sizlerle birlikte kuracağız”