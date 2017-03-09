Bakan kapıyı kapattı: ‘Fırat Kalkanı’ devam ederken bedelli askerlik gündemde yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye’nin kuzeyinde yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatı devam ederken ‘bedelli askerlik‘in gündeme gelmeyeceğini söyledi.

Harekat kapsamında 2016 Ağustos’tan bu yana 71 asker hayatını kaybetti.

TGRT Haber yayınında konuşan Işık, “Kanunen tecil hakkı olanlara yapılıyor. Makul mazereti olmayanların askerlik ödevini yerine getirmesi gerekiyor. TSK adım adım profesyonel orduya geçiyor” dedi.

Askerliğini tecil eden yaklaşık iki milyon 800 bin kişinin olduğunu aktaran bakan, bakaya durumunda olan yurttaş sayısının da 450 bin civarında olduğunu söyledi.

Işık sözlerini şöyle bitirdi: “Şu anda terörle mücadele sürüyor, bir taraftan Fırat Kalkanı Harekatı yapılıyor. Böyle bir durumda bedelli gündemimizde yok.”