Bakan: Kanal İstanbul ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kanal İstanbul projesiyle Hollanda, Belçika, Fransa firmalarının ilgilendiğini belirterek, kanaldan geçecek gemilerden yıllık geliri asgari 1 milyar dolar (5.86 milyar lira) civarında hesapladıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı editör masasında Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Bakan Turhan, projeyle ilgilenen firmaların hepsinin işlerinde uzman olduğunu ifade etti.

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Projeyle ilgili hesaplara da değinen Turhan, Kanal İstanbul’dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirtip “68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız” dedi. Turhan Kanal İstanbul’un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar (88 milyar lira), inşaat maliyetini 10 milyar dolar (58.6 milyar lira) olarak belirlediklerini dile getirdi.

‘Çıkarılacak malzemeyle falezlerde dolgu yapacağız’

Bakan kanalın inşaatından çıkması öngörülen ve ne yapılacağı tartışma konusu olan hafriyatla ilgili de konuştu: “Kanaldan çıkarılacak kazıyı Durusu Gölü ve Karadeniz arasındaki falezlerde dolgu olarak kullanacağız. Oluşan alanı mesire yeri yapacağız”.

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi ile ilgili bilgi veren bakan “Kanal İstanbul’a 2020’de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu-2026 gibi tamamlamış olacağız” dedi.