Bakan ‘ivedilikle düzeltme’ istemişti: Galatasaray yönetimi toplandı, Şükür ve Erdem ‘aidat’tan ihraç edilebilir

Galatasaray genel kurulunda üyeliklerinin devamına kararına verilen eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in, sekiz yıldır aidat ödemedikleri gerekçesiyle sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilebilecekleri öne sürüldü.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın, genel kurulda oy çokluğuyla alınan karara ilişkin ‘ivedilikle düzeltme’ istediği Galatasaray yönetimi bugün acil olarak toplandı.

TT Arena’da toplanan yönetimin, tüzükte yer alan ‘Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi halinde üyelik sona erer’ maddesine dayanarak iki isim hakkında ihraç kararı alabileceği belirtiliyor.