Bakan Işık’a göre Türkiye’nin ‘YPG itirazı’ üzerine ABD yumuşadı: Tek endişeleri maliyet

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya yönelik düzenleneceği konuşulan operasyonla ilgili, Türkiye’nin operasyonun ‘PYD/YPG’siz yapma talebine karşılık ABD yönetiminin tavrında yumuşama gözlendiğini öne sürdü.

NTV yayınında konuşan Işık, El Bab’ın yarısından fazlasının IŞİD’den temizlendiğini ve şehrin çoğunun ele geçirildiğini aktararak Menbiç’ten PYD’lilerin çekilmesi konusunda da ABD’li yetkililerle görüşme yapıldığını söyledi.

Işık şöyle devam etti: “Rakka operasyonunu ‘PYD/YPG’siz yapalım yönündeki ısrarımız üzerine, ABD’lilerin tavrında bir miktar değişim var. Onların tek endişesi operasyonun getireceği maliyet. ABD ay sonunda Rakka operasyonuna dair planı hazırlamak için çalışıyor. ABD’de yeni yönetimin bölgeye yaklaşımı, eski yönetime göre Türkiye’ninkine daha yakın. Rakka operasyonuna katılmak isteyen çok sayıda bölge insanı var ve bunları hızlı şekilde sahaya sürme imkanımız bulunuyor.”

‘Rusya’yla görüşmelerde ilerleme sağlandı’

Türkiye’nin hava savunma ihtiyacının NATO’yla sağlandığını belirten bakan, “İki seçeneğimiz var, hazır alım ve hava-savunma sistemini geliştirme; görüşmelerde bunun için en yakın Rusya’nın S400 füzeleri gözüküyor” dedi.

Görüşmelerde belirgin bir ilerleme sağlandığını aktaran Işık, halihazırda konuyla ilgili bir takvim oluştuğunu ancak açıklamak zorunda olmadıklarını belirtti.

Bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Tercihimiz NATO sistemlerini almak ama bu mümkün olmadı, NATO ülkelerinde de farklı ülkelerin sistemleri bulunuyor.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak geçen ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Erdoğan 27 Ocak’ta 2017’de “El Bab’dan sonra daha derinliğe gitmemek lazım” demişti. Aynı gün Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

9 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’ın tamamen kuşatıldığını, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye’nin Rakka’da doğrudan operasyona girmeyeceğini söylemişti: “Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz.”

Son olarak konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Rakka’ya yönelik düzenleneceği konuşulan operasyonunda El Bab’da olduğu gibi yerel unsurlarla koordineli hareket edilmesi gerektiğini belirtmişti.