Bakan Işık’a göre bedellinin konuşulması dahi doğru değil: Askerlerin moralini bozar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru bulmadığını söyledi.

NTV yayınında konuşan Işık, bedelli askerliğin gündeme gelmesinin halihazırda ‘terörle mücadele’deki askerlerin moralini bozacağını belirtti.

Işık, şunları söyledi: “Bakın Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum.”

Bedelli askerlik konusu BBP lideri Mustafa Destici’nin sözlerinin ardından gündeme gelmiş ve tartışılmıştı. Hükümet kanadı bedelli askerliğin hükümetin gündeminde olmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Dedikodusu var ama bedelli askerlik yok” diyerek tartışaya nokta koymuştu.