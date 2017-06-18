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Bakan Işık: Zehirlenen askerler arasında yemek yemeyenler de var


 

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa’da hiç yemek yemediği halde zehirlenen askerlerin bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA

1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda önceki gün 69, dün de akşam yemeğinin ardından 731 asker rahatsızlanmıştı.

Yemek şirketinden 21 kişi gözaltına alınırken, Işık, şirketle sözleşmenin feshedildiğini duyurmuştu.

‘Dış etmenler de olabilir’

Hürriyet’te yer alan habere göre konuyla ilgili Meclis’te açıklama yapan Işık, şu anda yoğun bakımda sadece bir asker bulunduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını, ayrıca 24 askerin de tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu söyledi.

Askerlere çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlı verildiğini dile getiren Işık, “İşin ilginç yanı hiç yemek yemediği halde etkilenen askerimiz var. Sadece çorba ve cacık yediği halde etkilenen var. Bu askerlerimizin ifadesi” diye konuştu.

Olayla ilgili araştırmanın sürdüğünü belirten Işık, “Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz. Aynı bölükten olması vakanın sadece yemekten dolayı zehirlenme olmayacağı, dış etmenlerin de olabileceğini ortaya çıkardı. Bu konudaki araştırmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

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