Menbiç’te çark: Bakan Işık’a göre ‘diplomasi askeri seçeneğin önünde’

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatında defalarca El Bab’dan sonraki hedef ilan ettiği Menbiç’te diplomatik seçeneğin askeri seçeneğin önünde olduğunu söyledi.

IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yapılmasını planlanan operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri Menbiç’i hedef göstermeyi sürdürmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “YPG Menbiç’ten çekilmezse vururuz” demiş, son olarak Erdoğan, “Bazı köyleri aldık, devam ediyoruz” diye konuşmuştu.

Işık ise diplomasi seçeneğine dikkat çekti.

A Haber’e konuşan Işık, “Menbiç’teki PYD varlığı konusunda ABD’nin verdiği sözü tutmasını bekliyoruz, bizim kırmızı çizgimiz Menbiç’te PYD unsurunun kalmaması, bunu sağlayacağız” dedi.

‘Başka çözüm kalmazsa askeri seçenek değerlendirilmeli’

Menbiç konusunda diplomasiyi sonuna kadar zorlamak durumunda olduklarını, Rusya ve ABD ile görüşmeleri sürdüğünü kaydeden Işık, “Menbiç’te bu kadar güç iç içe olunca, sorunun diplomatik çözümü zorunlu hale geliyor, ABD ve Rusya ile çalışıyoruz, bunu yapmak durumundayız. Menbiç’te diplomasi seçeneği şu anda askeri seçeneğin önünde, her zaman da öyle olmalıdır, başka çözüm kalmazsa askeri seçenek değerlendirilmeli” diye konuştu.

‘ABD, YPG’yi Rusya’ya bırakmak istemiyor’

Muhtemel Rakka operasyonunun yerel unsurlarla yapılmasının bölge istikrarı açısından önemli olduğunun altını çizen Işık, hükümet yetkililerinin ABD’ye yaptığı PYD çağrısını yineledi: “ABD’ye ‘Gelin PYD ile yapmaktan vazgeçin, o bölge insanlarından, ağırlıklı Araplardan oluşan gücü oluştururuz, biz de destek veririz’ diyoruz. Şu anda ABD, YPG’yi Rusya’ya bırakmak istemiyor, biz de bu politikanın doğru olmadığını söylüyoruz.”