Bakan ‘inanarak’ söyledi: Türkiye’nin eğitimi iyi bir yerde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin eğitiminin iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) eğitim endeksine göre Türkiye 38 ülke arasında 35’inci sırada.

‘Eğitimin amacı ülkeyi zengin kılmak’

AA’nın haberine göre Yılmaz, Sivas’ta katıldığı iftar programında konuştu.

Türkiye’nin bugününün dünden daha iyi olduğunu ve geleceğinin de daha iyi olacağını belirten bakan, bunu da eğitimle yapacaklarını söyledi.

Eğitimin iyi gittiğinin altını çizen Yılmaz, “Eğitimin amacı ülkeyi zengin kılmaktır. Türkiye’nin geliri 860 milyar dolar, bunu kim üretti. Benim ilkokulumdan, ortaokulumdan, lisemden, üniversitemden mezun olan işçisi, yöneticisi, memuru, mühendisi” dedi.

‘Zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız’

Daha iyi bir eğitim için gelecek dönem ikili eğitimi kaldıracaklarını, bu yüzden 77 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu aktaran bakan şöyle devam etti: “İnşallah 2019 yılı sonuna kadar yapacağız. Yine kaliteli eğitim vermek için mutlaka okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almamız lazım. Yani insanımızın eğitim süresini arttırmamız lazım. Biz geldiğimizde insanımızın eğitim süresi yaklaşık beş yıldı, şimdi sekiz yıl. Ortalaması 12 yıl olması lazım. Zaten 12 yıl zorunlu eğitimi getirdik. Okul öncesi eğitimi de bir yıl alacağız. Dolayısıyla Türkiye’deki zorunlu eğitimi 13 yıla çıkaracağız. Dersliklerdeki öğrenci sayısını azaltacağız, öğretmen sayısını artıracağız, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltacağız. Daha kaliteli bir eğitim vereceğiz. Öğretmenlere performans sistemi getireceğiz. Türkiye iyi bir yolda ilerliyor.”

‘Değerler eğitimi’ daha fazla verilecek’

Eleştirilerin hedefindeki yeni müfredatı hatırlatan Yılmaz, “Şuna çok inanarak söylüyorum, Türkiye’nin eğitimi iyi bir yerde, maddi yönden de manevi yönden de iyi bir yerde. Önümüzdeki dönemde inşallah müfredatı da gözden geçiriyoruz” diye konuştu.

‘Değerler eğitimi’nin daha fazla verileceğini belirten bakan sözlerini şöyle bitirdi: “Barış istiyoruz, huzur istiyoruz, hak istiyoruz. Kimse kimsenin hakkına el uzatmasın diyoruz. Bu ailede, çevrede ve okulda verilir. Ama birisi eksik olursa sıkıntı olur. Sadece okulda verirsek yeterli olmaz, ailede de verilmesi lazım. Yaşadığımız ortamda da vermesi lazım.”