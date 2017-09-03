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Bakan ‘iddialı’: Yeni müfredatla en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tartışmalara neden olan yeni müfredatı “Yaptığımız değişikliklerle en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz” diyerek savundu.

Fotoğraf: DHA

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmişti. Evrim teorisi çıkarılmış, ‘cihat’ kavramı girmiş ve Atatürk’e daha az yer verilmişti.

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İHA’nın haberine göre müfredatın ‘daha kaliteli bir eğitim’ için yenilendiğini dile getiren Yılmaz şunları söyledi: “Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar hiçbir müfredat bu kadar halkın görüşüne açılmadı. Halktan bu kadar görüş alınmadı ve demokratik bir şekilde mutlaka evlatlarımızı 21’inci yüzyılda yarışacak şekilde bir eğitim almaları için 1’inci sınıf, 5’inci sınıf ve 9’uncu sınıf müfredatlarına bu eğitim öğretim yılından itibaren başlıyoruz.”

‘En çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz’

Fotoğraf: DHA

Kalan sınıflardaki müfredat değişikliklerini de bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ifade eden bakan şöyle devam etti: “2018-2019 eğitim-öğretim yılına bütün müfredat yenilenmiş bir eğitim sistemiyle başlayacağız. İstiyoruz ki evlatlarımız öz güven sahibi olsun. Üretken, bilgili olsun. Kendisiyle barışık olsun, çevresiyle barışık olsun, mutlu, sağlıklı, hayata hazır bireyler olsun. Bunu yapmak içinde mutlaka çağa uygun bilimden ayrılmadan gereken bilgileri vermek lazım. Bunda da çok iddialıyız. Düzenlediğimiz, yaptığımız değişikliklerle en çağdaş, en bilimsel eğitimi veriyoruz.”

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