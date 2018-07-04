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Yaramazlara biraz batar!

Bakan içkideki ÖTV artışını savundu: Yeni değil, özel bir anlamı yok

Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci, içkideki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla ilgili “Bu yeni değil. Özel bir anlamı yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İçkilerde, ÖTV yüzde 15.5 artmıştı.

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Meclis’te mazbatasını alan Tüfenkci’ye içkideki ÖTV artışı soruldu. Tüfenkci şöyle yanıt verdi: “Bu yeni değil. Önceden enflasyondaki artışlarla beraber yasadan kaynaklanan bir artış. Bunun özel bir anlamı yok.”

Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün paylaşımına göre, ÖTV artışı ile birlikte, alkol oranı yüzde 45 olan 70’lik rakıda fiyatlama şu şekilde:

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* Aracı kârı dahil 28.50 TL
* ÖTV 67.10 TL
* KDV 17.20 TL
* Toplam vergi 84.30 TL
* Vergiler dahil fiyat 112.80 TL

İçkiye yüzde 15.5 ÖTV zammı

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