Bakan hedef koydu: Beş yılda 1,5 milyon konut dönüştürülecek

Son günlerde depreme dayanıksız konutların bir bir yıkılmasının ardından hükümet beş yılda dönüştürmeyi hedefledikleri konut sayısını belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Konya’da büyükşehir belediyesinin yaptırdığı Şehir Konağı’nın açılışında konuşan bakan, kentlerin 50-100 yılını planladıklarını dile getirdi.

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Kurum, 81 kentin valiliklerine yazı gönderdiklerini, belediye başkanlarının öncelikli alanları belirleyeceklerini belirterek üç ay içinde acil alanlardan başlayarak dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bakan şöyle devam etti: “Kartal’da çok elim bir kaza meydana geldi. Bunun bir benzerini de Konya’mızda yaşamıştık. Orada da birçok canımızı kaybettik. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bizim için çok önem arz ediyor. Beş yıllık süreçte 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. Bunun yüzde 10-15’ini bakanlığımız ve TOKİ ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız projeler yatay mimari esaslı, kültürümüzü, özümüzü ve ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak şekilde olacak.”