Bakan Gül’le ‘Gülen’in iade belgelerini’ konuşan CHP: İddialarımız güçleniyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Fethullah Gülen’in iade belgelerinin incelenmesi talebinde ısrarlı olduklarını belirterek, “Bu talebin yerine getirilmiyor olmasının, iadenin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddialarımızı güçlendirdiğini de kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirtip “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

Reklam

CHP’nin başvurusu

Bunun üzerine CHP 25 Mayıs’ta yapılan başvuru çerçevesinde Gülen’in iadesine ilişkin belgeleri ikisi CHP milletvekili, ikisi konunun uzmanı dört hukukçudan oluşan heyet tarafından incelenmesini talep etmişti.

Özel konuyla ilgili gelişmeleri aktararak, “Bu başvuruya yanıt almadığımız gibi, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, konuyu bağlamından kopararak bir televizyon programında belge açıklayacağına ilişkin beyanda bulunmuş ancak bu beyanına karşın bir belge açıklamamıştır. Bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı gündeme getirmemiz üzerine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Mayıs günü akşam saatlerinde beni telefonla aramıştır” dedi.

Reklam

‘Niye ipe un seriyorsunuz’

Özel bu telefon görüşmesinin ayrıntılarını da paylaştı: “Bakan Gül başvuru sahibi olmam nedeniyle telefonda bana, ‘Başvurunuzu okudum, Muharrem Bey gelsin incelesin’ önerisinde bulunmuştur. Bakanın bu sözleri üzerine kendisine, ‘Bu doğru değil. Talebimiz de zaten bu değil. Siyaseten nezaketsiz bir öneri olmuştur. Talebimiz, ilgili belgeleri uzman bir heyetin incelemesi yönündedir. Kaldı ki zaten hükümetinizin çağrısı da hukukçu vekilleri ve güvenilen hukukçuları içermektedir. Heyetimiz bu belgeleri inceler, raporunu cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’ye ve partimize sunar. Bu rapor doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır. Belgelerinize güveniyorsanız niye ipe un seriyorsunuz’ yanıtını verdim” diye konuştu.

‘İddianın sahibinin gelmesi daha doğru olur’

CHP yöneticisi şöyle şöyle devam etti: “Bakan Abdülhamit Gül, ‘İddia sahibi Muharrem İnce’dir, gelsin kendisi incelesin. İddianın sahibinin gelmesi daha doğru olur’ sözlerini tekrarlamıştır. Bu sözler üzerine Bakan Gül’e, ‘Belgelerinize madem güveniyorsunuz neden uzmanların incelemesinden kaçınıyorsunuz? Bu telefon kapandıktan sonra siyasi polemik olacaktır. İddiayı yapanın karşısında belgeleri savunan da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. O zaman bizi de Bakanlığın kapısında Cumhurbaşkanı karşılasın dersek nasıl rahatsız olursanız, biz de sizin bu teklifiniz karşısında rahatsız oluruz. Hem İnce hem de Erdoğan cumhurbaşkanı adayıdır. Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım’ ifadesini kullandım”

Telefon konuşmasından sonra konu hakkında yeni bir gelişme olmadığını aktaran Özel, “Bu talebin yerine getirilmiyor olmasının, iadenin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddialarımızı güçlendirdiğini de kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.