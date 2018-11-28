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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Gül’den İngiltere’nin Akın İpek kararına tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İngiltere’nin ‘FETÖ firarileri’ Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili Türkiye’nin talebini reddetmesini ‘kabul edilemez bir karar’ olarak niteledi.

Arşiv fotoğraf: DHA

Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan İpek, o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye dönmemişti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, Türk yargısının iade talebinin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereği olduğunu söyledi.

Bakan, kararın ‘siyasi’ olduğunu savundu: “Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir.”

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