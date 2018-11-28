Bakan Gül’den İngiltere’nin Akın İpek kararına tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İngiltere’nin ‘FETÖ firarileri’ Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük’ün iadesiyle ilgili Türkiye’nin talebini reddetmesini ‘kabul edilemez bir karar’ olarak niteledi.

Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan İpek, o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye dönmemişti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, Türk yargısının iade talebinin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereği olduğunu söyledi.

Bakan, kararın ‘siyasi’ olduğunu savundu: “Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili ret kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir.”

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