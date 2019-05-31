Bakan Gül’den gazeteciye kelepçe çıkışı: Kabul edilemez, bu sıkıntıları aşacağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazeteci Kadri Gürsel’in kelepçelenerek birkaç saatliğine hapse götürülmesini eleştirirken, “Kişi kendisi gelmiş, kelepçeyi neden takıyorsunuz? O görüntü kabul edilir değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi Belgesi‘ni AA Editör Masası programında değerlendirdi.

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Yargıda güven artırıcı önlemler alarak sorunları çözmenin en önemli husus olduğunun ve ortaya çıkan metnin herkesin kabul edebileceği objektif unsurlar içerdiğini dile getiren Gül, “AB ile bu anlamda sürecin daha olumlu bir noktaya ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.

Yargı kararlarının gecikmemesi için takibi yapacaklarını anlatan Gül şöyle devam etti: “Başarıyla bunun takibini yapacağız. Mağdur, şiddete uğramış kadın haksızlığa uğradığı kişi ile karşılaşmayacak, yüzleşmeyecek. Bir daha örselenmeyecek. Öneriler ve destekler çok önemli. Genel itibariyle olumlu destekler var. Bu belge AK Parti’nin belgesi değil. 82 milyonun belgesi. Biz yürütmeyiz. Yargı bağımsızdır. Hâkim bir karar verdi diye sürülme olmayacak. FETÖ bunu çok yaptı, bazı yerler sürgün yeriydi.”

Bakan, aldığı cezanın infazını tamamlayan gazeteci Kadri Gürsel’in denetimli serbestlik uygulamasıyla serbest kalması gerekirken kelepçe takılarak hapse götürülmesi ve tepkilerin ardından birkaç saatte serbest bırakılmasını da değerlendirdi.

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Denetimli serbestliğin iktidarları döneminde getirildiğini belirten Gül şunları söyledi: “Kolluğun kelepçe takması ile ilgili bir konu. Kişi kendisi gelmiş, kelepçe takmışsınız. O görüntü kabul edilebilir bir şey değil. Bunları da reform sürecinde bu tür sıkıntıları aşacağız.”