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Bakan Gül: ‘Hero’ tişörtü giyenler mağdur edilmiyor, bu konuda duyarlıyız

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘Hero’ tişörtü giyenlerin mağdur edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

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Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen en az 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile yaptığı görüşmeyi taşıdı.

‘Mağduriyet oluşmamasına özen gösteriyoruz’

Hakan, Gül’ün şu sözlerini aktardı: ‘Hero’ tişörtü giyenlerin mağdur edildiklerine dair iddialar doğru değil. Diyarbakır’daki olay şöyle gelişti: Vatandaşlardan bir ihbar gelince güvenlik güçlerimiz nedir diye bakıyorlar. Bırakın gözaltına almayı, herhangi bir işlem yapmadan serbest bırakıyorlar. Bu konuda duyarlıyız. Terör örgütüyle ilişkisi olmayan iki sevgili bir örnek ‘Hero’ tişörtü giymiş, çocuğun üstünde ‘Hero’ tişörtü varmış… Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Bu konuda gelen ihbarları değerlendirmek ayrı bir şey, mağduriyet oluşturmak ayrı bir şey… Biz mağduriyet oluşmamasına özen gösteriyoruz.”

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