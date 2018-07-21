Bakan Gül: Darbenin ‘FETÖ’ ile alakalı olduğuna dair yeni deliller var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni ve çok önemli deliller elde edildiğini belirterek “O gece FETÖ’nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık” dedi.

Gaziantep’in Nizip belediyesinde gazetecilere açıklama yapan Gül, Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin ABD’li yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığı ile çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

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ABD’lmi mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yapacağını aktaran Gül şöyle devam etti: “Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde FBI’ın da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu ABD’de devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda işbirliğini sürdürüyoruz. O gece FETÖ’nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık.”

Gül’ün sözünü ettiği delilin, darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve ‘FETÖ’nün sivil imamları’ olarak anılan Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonlarının incelenmesinden elde edildiği belirtildi.