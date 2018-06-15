Bakan Gül, Alçı ve Kütahyalı’nın hapis cezasına karşı Yargıtay’a başvuracak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Habertürk yazarı Nagehan Alçı, eşi Rasim Ozan Kütahyalı ve gazeteci Ümit Zileli’ye verilen hapis cezasının kanun yararına bozulması için başvuruda bulunmaya karar verdi.

Alçı, eski Sabah yazarı eşi Rasim Ozan Kütahyalı ve Korkusuz yazarı Ümit Zileli’ye 105 gün hapis cezası verilmişti. Alçı yazısında cezanın gerekçesinin, 1980-83 yıllarında Diyarbakır Cezaevi müdürü olan Binbaşı Esat Oktay Yıldıran’ın (1988’de öldürüldü) yönetiminde işkenceler yapıldığını, bu işkencelerin de PKK’yı güçlendirdiğini televizyonda söylemeleri olduğunu açıklamıştı.

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Nagehan alçı bugünkü yazısında, konuyla ilgili bakan Gül’ün kendisini aradığını ve kararın adelete aykırı olduğunu söylediğini aktardı.

Gül, Alçı’ya kararın kanun yararına bozulması talebiyle pazartesi bakanlık olarak Yargıtay Başsavcılığı’na başvuracaklarını da söylemiş.

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‘Türkiye’nin böyle bir bakana sahip olması mutluluk verici’

Alçı konuyla ilgili şöyle yazdı: “Sayın Gül bana AK Parti hükümeti olarak işkenceye sıfır tolerans politikası uyguladıklarını, Diyarbakır Cezaevi’nde ve diğer tüm cezaevlerinde işkence görmüş yurttaşlarımızın yanında olduklarını söyledi. Kürt yurttaşlarımızın hakları ve özgürlükleri konusunda hassasiyetini anlattı.

Özgürlük ve adalet adına Sayın Abdulhamit Gül’e çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin böyle bir Adalet Bakanı’na sahip olması mutluluk verici. Kendi adıma teşekkür etmiyorum; çünkü açıkçası bu mahkûmiyet kararı hem benim ve eşim için hem de Ümit Zileli için gurur nişanesiydi. Ülkemiz ve yargımız bu ‘kanun yararına bozma’ kararıyla bir utançtan kurtulacak…”