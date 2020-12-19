Bakan, ‘Gerekeni yaparız’ dedi: Hastane yangınına soruşturma; müfettişler inceliyor

Gaziantep’de bir hastanenin yoğun bakımında çıkan yangının ardından hem soruşturma başlatıldı, hem de müfettiş görevlendirildi.

Fotoğraf: AA

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında dokuz hasta hayatını kaybetmişti.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini belirterek ekiplerin sahada süreci yakından takip ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yangına dair şunları söyledi: “Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Olayla ilgili hem Başsavcılık hem biz Bakanlık olarak anında müfettiş görevlendirmesi yaptık.”

Koca, yangına müdahale etmeye çalışan 16 personelin yangından etkilendiğini, yedi personelin yoğun bakımda yakın takibinin yapıldığını ifade etti.

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Koca, şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde, yapılması gereken her neyse yapılma noktasında kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun.”