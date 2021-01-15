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Yaramazlara biraz batar!

Bakan: Gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyondan fazla esnaf başvurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğine 2 milyondan fazla esnaf ve sanatkarın başvurduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne şu açıklamayı yaptı: “Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. 1.3 milyon üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var.”

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Müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki veri sistemi değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Pekcan, “Bunlar tamamlanır tamamlanmaz, ocak ayı içinde, bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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