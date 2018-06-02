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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Fakıbaba’dan ‘Adayları beğenmedik’ diyen partililere: Çok da şeyimde değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.

Şanlıurfa’daki partililerin bu konudaki rahatsızlığını AKP’li Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti.

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Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.

AKP’nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü (damadının annesi).

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Tam liste şu şekilde:

Ahmet Eşref Fakıbaba

Mehmet Kasim Gülpınar

Halil Özcan

Zemzem Gülender Açanal

Mehmet Ali Cevheri

İbrahim Halil Yıldız

Halil Özşavli

Ahmet Akay

Mehmet Fatih Aksoy

Güler Kama İzol

İbrahim Toru

Sedat Ertürk

İsmail Tosun

İbrahim Ayhan

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