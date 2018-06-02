Bakan Fakıbaba’dan ‘Adayları beğenmedik’ diyen partililere: Çok da şeyimde değil

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa’da AKP’nin milletvekili adaylarına “Beğenmedik” diyen partililerle ilgili, “Desinler çok da benim şeyimde değil” diye yanıt verdi.
Şanlıurfa’daki partililerin bu konudaki rahatsızlığını AKP’li Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı dile getirmiş, partisinin 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için hazırlanan milletvekili aday listesine tepki göstermişti.
Şanlıurfa AKP adaylarını beğenmeyen partililerle ilgili,Tarım Bakanı Fakıbaba’nın, ‘desinler çokta benim şeyimde değil’ dediği anlaşılalı birkaç saat oldu pic.twitter.com/kebMz0iCcA
— Kaç Saat Oldu?🌎 (@kacsaatoldunet) 1 Haziran 2018
Tepkilerini dile getirmek için AK Parti Birecik İlçe teşkilatında toplanan partililer adına konuşan Pınarbaşı, liste tercihinin partiye oy kaybettireceği görüşünü savunarak, tepkilerini partileri zarar görmesin diye yumuşatmakla birlikte itirazlarını sürdüreceklerini belirtmişti.
AKP’nin Şanlıurfa listesinde birinci sırada Fakıbaba bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaki isim Zemzem Gülender Açanal ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün dünürü (damadının annesi).
Tam liste şu şekilde:
Ahmet Eşref Fakıbaba
Mehmet Kasim Gülpınar
Halil Özcan
Zemzem Gülender Açanal
Mehmet Ali Cevheri
İbrahim Halil Yıldız
Halil Özşavli
Ahmet Akay
Mehmet Fatih Aksoy
Güler Kama İzol
İbrahim Toru
Sedat Ertürk
İsmail Tosun
İbrahim Ayhan