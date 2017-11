Bakan Fakıbaba: Ucuz ette kapasitemizi 6’dan 10 tona çıkarabiliriz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla BİM ve A101 marketlerinde başlanan uygun fiyattan et satışının piyasa oturana kadar süreceğini söyledi.

Fakıbaba Ankara’da gazetecilerin ucuz et satışıyla ilgili soruları üzerine, “İki marketten başlattığımız ucuz et satışını piyasa oturuncaya, regülasyon oturuncaya kadar, kasabı, üreticiyi rahatsız etmeden sürdüreceğiz. Gerekirse (günlük) 6 ton olan kapasitemizi 10 tona çıkaracağız” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı’ndan geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, satış yapan firmaların dana kıymanın kilosunu 29 TL, dana kuşbaşının kilosunu 31 TL’den satmayı taahhüt ettiği kaydedilmişti.

Fakıbaba sözlerine şöyle devam etti: “Bugün saat 11.00 itibarıyla ucuz et satan mağazalarda ürünlerin tükendiğini öğrendik. Bittiyse ertesi gün bir daha gelir. Zaten amacımız bu. Ucuz et satışını sadece iki markete yaptırmamızı eleştirenler var. Bu doğal. Ancak bu kararı alırken 81 ilin tamamında bu satışın yapılmasını gözettik. İkisi de aynı ve en iyi fiyatı verince ikisine de verdik. (Bu adım sonrası) diğer marketler de et fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı. Bu sevindirici.”