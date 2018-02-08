Bakan Fakıbaba hızlı başladı: Eşinin şoförü önce özel kalem, sonra danışman oldu

CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın eşinin şoförünü de danışman olarak atadığını iddia ederek, konuyu Meclis’e taşıdı.

Fakıbaba, 19 Temmuz 2017’de yapılan kabine revizyonuyla koltuğa oturmuştu.

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Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre CHP’li vekil, Fakıbaba’nın eşinin şoförü Recep Koyuncu’yu önce özel kalem kadrosuna aldığını, sonra da ‘Şanlıurfa’daki işleri takiple görevli danışman’ yaptığını savundu.

CHP’li vekil, Fakıbaba’ya “Bu makamları keyfi kullanmak sizi hiç mi rahatsız etmiyor?” diye sordu. Bakanlık yetkilileri ise Koyuncu’nun danışman olduğunu, ancak şoförlük yapmadığını belirtti.

Gaytancıoğlu, Fakıbaba’nın daha önce Şanlıurfalı emlakçı ve manifaturacı iki hemşehrisini yönetim kurulu üyesi olarak atadığını sözlerine ekledi.