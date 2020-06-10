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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Ersoy: Önceliğimiz bütün ülkelerle uçuşları başlatmak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “(Turizmde yeni normale geçiş) temmuz itibariyle açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre, önceliğin bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak olduğunu belirten Ersoy, “İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45’lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi” diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün (10 Haziran) uçuşlara izin verilebileceğini kaydederek “Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik. Ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz” demişti.

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