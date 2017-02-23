Bakan Eroğlu’yla ‘referandum mizahı’: ‘Rejim’ denilince gıda rejiminden söz ediyorlar sandım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğiyle ilgili “Rejim elden gidiyor” yönündeki eleştirilere yanıt verdi: “‘Rejim’ denilince ben, ‘Şişmanlar zayıflasın’ diye gıda rejiminden söz ediyorlar sandım. Rejim Cumhuriyet, teminatı da bizleriz” dedi.
Bakan olduğu günden bu yana yaptığı çıkışlarla bilinen Eroğlu, Karadeniz’de sekiz ilin yaylalarını ‘turizmi geliştirme’ gerekçesiyle birbirine bağlamayı amaçlayan Yeşil Yol projesi için “Niye karşı çıkılıyor anlamakta zorlanıyorum. Mükemmel olacak” demişti.
Eroğlu, Muğla’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde toplam 26 milyon lira değerindeki üç tesisin temel atma törenine katıldı.
Seydikemer Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki törende konuşan Eroğlu, yurttaşlardan referandumda ‘Evet’ oyu vermelerini isteyen bakan, konunun parti değil, memleket meselesi olduğunu söyledi.
Eroğlu, şöyle devam etti: “Bazıları diyor ki ‘Rejim elden gidiyor.’ Ya ne rejimi gidiyor. ‘Rejim’ denilince ben, ‘Şişmanlar zayıflasın’ diye gıda rejiminden söz ediyorlar sandım. Rejim Cumhuriyet, teminatı da bizleriz.”
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