Bakan Eroğlu’nun ‘hedefi’ CHP seçmeni: ‘Evet’ vermeleri için ikna edeceğiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ içeren anayasa değişikliği reformunda CHP seçmenini hedef alacaklarını söyledi: “Evet’ vermeleri için ikna edeceğiz.”

Kırklareli’nde Devlet Su İşleri’nin toplu temel atma töreninin ardından AKP’yi ziyaretinde referanduma değinirken partililerinden CHP’li seçmenleri ‘ikna etmelerini’ istedi: “16 Nisan’da sahibe gideceğiz ama öncesinde kapı kapı dolaşacağız. Özellikle CHP’li kardeşlerimizi ‘Evet’ vermeleri için ikna edeceğiz. Onlara neden ‘Evet’ demeleri gerektiğini anlatacağız. CHP’li kardeşlerimiz rejim değişikliği olacak diye biliyor ama rejim değişmeyecek. Sizler de bunu onlara anlatın.”