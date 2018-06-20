Bakan Eroğlu ‘teşhisi koydu’: İşsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, insanların iş beğenmediğini savunarak, “Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat ayına ilişkin açıkladığı işsizlik oranı yüzde 10.6’ydı. CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu bu rakama, “İş bulma ümidi olmayan, mevsimlik çalışan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar dahil işsizler dikkate alınarak gerçek işsizlik rakamına bakıldığında bu oran yüzde 17.23. Eksik istihdam ve yetersiz istihdam edilenleri de katarak baktığımızda ise geniş tabanlı işsizlik rakamı yüzde 19.96” diyerek tepki göstermişti.

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TÜİK verilerine göre mart dönemindeki işsiz sayısı 432 bin azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu.

Afyon’da konuşan Eroğlu, insanların iş beğenmediğini söyledi.

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‘Ben bile masa başında oturmuyorum’

Bakan şöyle devam etti: “Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar’da ve Türkiye’deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar’da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın. Ben hakikaten bazen ‘İş istiyorum’ diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? ‘Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.’ Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme müdürüm burada. Mesai mefhumu yok.”