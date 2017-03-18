Bakan Eroğlu ‘evlendirme programı yasağı’nın arkasında: Çok çirkin programlar, utanç duyuyorum

Orman ve ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlendirme programlarının Türkiye’nin kültürüyle bağdaşmadığını söyledi: “Gerçekten çok çirkin programlar, ben de utanç duyuyorum.”

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, evlendirme programlarının KHK’yla yasaklanabileceğini söylemişti.

Memleketi Afyon’da konuşan Eroğlu, evlendirme programlarının kaldırılmasının doğru olduğunu, söz konusu programların Türkiye’nin kültürüyle bağdaşmadığını söyledi.

Eroğlu, şöyle devam etti: “Hakikaten millet rahatsız, çok sakıncalı programlar. Vatandaşlarımızdan büyük talep var, bu tür çirkin programların kaldırılmasını istiyor. İnşallah bununla ilgili bir kararname gerekir, muhtemelen çalışma yapılıyor, gereği yapılacaktır. Gerçekten çok çirkin programlar, benim tabii seyretmeye vaktim yok ama bazı zaman anlatıyorlar, ben de utanç duyuyorum. Bu gibi programlar doğru değil bizim kültürümüzle, ananemizle bağdaşmıyor.”