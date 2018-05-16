Bakan Eroğlu siyasi ninnide ısrarlı: Uyusun da büyüsün’ yok, ‘Hedef 2071’ deyin

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Anneler ninni söylerken ‘Uyusun da büyüsün’ falan demesin, ‘Oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin’ diye ninni söylesin” dedi.

Eroğlu, AKP’nin seçimlere yönelik siyasi propaganda çalışmaları kapsamında en çok kullanılan sloganlardan biri olan‘Hedef 2071’ ibaresini ninnilere yerleştirme önerisini daha önce sosyal medyadan gelen alaycı yaklaşımlara rağmen yineledi.

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Eroğlu, Uşak’ta DSİ tarafından 48 milyon TL’ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Bakan Eroğlu, törende yaptığı konuşmada annelere seslenerek şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında 2023 yılında Türkiye’yi, dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Gençler sizlerin daha büyük hedefleri var. Fatih İstanbul’u 21 yaşında fethetti. İstanbul’un fethinin 600’üncü yılı kutlandığı zaman bu gençler, bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak. Hedef 2053. Bir diğer hedefte, yeni doğan çocuklarımız, doğacaklar, Sultan Alparslan’ın 26 Ağustos Cuma günü 1071 tarihinde büyük bir meydan muharebesi kazandı. Onun bininci yılını bizim evlatlarımız kutladığı zaman Türkiye küresel bir güç olacak. Onun için annelere diyoruz ki, anneler ninni söylerken ‘uyusun da büyüsün’ falan demesin, ‘Oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin’ diye ninni söylesin.”