Bakan, eleştirilere karşı ‘ulusal çıkarlar’ı öne sürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da koruduğunu’ ifade etti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Koca, dün düzenlenen basın toplantısında, günlük olarak açıklanan hasta sayılarına, Covid-19 testi pozitif çıkan ancak semptom göstermeyenlerin dahil edilmediğini söylemişti. Buna göre, bakanlık yalnızca semptom görülen hastaları açıklarken, kaç kişinin testinin pozitif çıktığı açıklanmıyor. Koca’nın sözleri sosyal medyanın gündemine oturmuş, ‘vakasayısıkaç’ etiketi altında binlerce eleştiri yöneltilmişti.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan bakan, salgınlar mücadele sürecinde ulusal çıkarların da korunduğunu kaydetti.

Koca, şöyle devam etti: “Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır.”