Bakan EBA’daki erişim sorununu ‘olumlu’ karşıladı: İnanılmaz talep var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet tabanlı uzaktan eğitim programı EBATV’de yoğunluk kaynaklı genel bir erişim sorunu yaşanması üzerine, “Bu aslında bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Bunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor” dedi.

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Bakanlıkta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk, dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek de daha da güçlenecek. Bu talebin karşılanması için her türlü tedbiri alıyoruz almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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‘Soruşturma açılacak’

Milli Eğitim bakanı şöyle devam etti: “Bu anlamda EBA destek merkezlerinin bugün itibariyle yarım saat önceki sayı itibarıyla 8 bin 668 olduğu, akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Gereken tedbirler alınıyor. Bazı özel okulların bütün sınıflarda öğrencilerini almasıyla ilgili birtakım haberler bize de ulaşıyor. Bunla ilgili tüm takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması ve bu konularla ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu. Bu ulusal düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok az da olsa eğer bu karara uymayan okullarımız varsa gereken tedbirler alınır, cezalar verilir.”